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четверг, 20 декабря 2018 02:10

США вводят новые санкции против России

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США вводят новые санкции против России
Против России продолжаются санкции. Фото: Укринформ

19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международных норм.

В ведомстве анонсировали новые ограничения в отношении бывшего офицера ГРУ России, который действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, новые санкции коснутся 15 членов ГРУ через их участие в широком спектре преступной деятельности, в том числе за попытки вмешаться в выборы в США в 2016 году, сообщили в пресс-релизе на официальном сайте правительства Соединенных Штатов.

Казначейство распространит санкции на работников российской разведки, причастных к кибер-операций, вмешательство в выборы 2016 и широкому кругу других злодеяний, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Стоит отметить, что новые санкции будут касаться ряда российских юридических и физических лиц, связанных с проектом "Лахта", в частности IRA, ООО "Невские новости", ООО "Экономика сегодня", ООО "Федеральное агентство новостей", USA REALLY.

Кроме того, в списке отдельными пунктами указаны группы офицеров ГРУ РФ, были привлечены к вмешательству в избирательные процессы за рубежом, организовывали кибератаки на Международное антидопинговое агентство и ОЗХО, а также были причастны в химатаци с використаннясм яда "Новичок" в Великобритании.

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Напомним, 5 сентября британская полиция обнародовала новые резонансные детали по делу о расследовании отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

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