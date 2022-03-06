США ведут переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей – Блинкен

Штаты ищут способы пополнить запасы польских истребителей. Фото: Офис президента

Соединенные Штаты ищут способы быстро восполнить запасы польских истребителей. Это позволит Польше предоставить Украине свои боевые самолеты.

"Мы активно рассматриваем сейчас вопросы самолетов, которые Польша может предоставить Украине. Смотрим, как можем компенсировать, если Польша решит поставить эти самолеты", – рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Молдове.

Он отказался называть сроки достижения договоренностей. Но подчеркнул, что США рассматривают это "очень активно".

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты уже научены летать.

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28 февраля пресс-служба Верховной Рады сообщила, что Украина получит от Польши, Болгарии и Словакии 70 истребителей. Однако позже лидеры стран заявили, что не могут их предоставить.