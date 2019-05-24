США увеличат поддержку обороноспособности Украины

США увеличат поддержку Украины. Фото: РБК

США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.

"Комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Пентагону 300 млн долларов для предоставления безопасности помощи Украине, что на 50 млн превышает ассигнования текущего года", - говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook

Кроме того, 100 млн долларов из указанной суммы должны быть направлены на легальные виды вооружений.

Также США предлагает укреплять обороноспособность Вооруженных Сил Украины, включив в нее средства береговой обороны и противокорабельные ракеты.

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Закон о "Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его принятия Сенатом и Палатой представителей и подписания президентом США.