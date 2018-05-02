США удвоили помощь Украине в кибербезопасности

За кибербезопасность в Украине отвечают президент и СНБО. Фото: sprotyv.info

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $10 млн для совершенствования стратегии безопасности в киберпространстве.

Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на брифинге в Киеве.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности и я с гордостью могу сообщить, что мы удвоим размер помощи в этой сфере от пяти до десяти миллионов долларов", - сказал Митчелл.

Он отметил, что США оценивают усилия украинской власти относительно противостояния российской агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и Великобритания заявили о новых масштабных кибератаках со стороны России

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Согласно документу, президент координирует деятельность в сфере кибербезопасности через Совет национальной безопасности и обороны. Закон определяет правовые и организационные основы защиты жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства, национальных интересов Украины в киберпространстве, а также полномочия и обязанности государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, лиц и граждан, основные принципы координации их деятельности и базовые термины в сфере кибербезопасности.