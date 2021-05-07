США предоставят Украине новое вооружение - госсекретарь

Блинкен подтвердил, что Украина получит вооружение. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения.

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме того очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения", - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Радио Свобода.

На вопрос, что США готовы сделать, если Россия решится на открытое вторжение на территорию Украины, государственный секретарь США ответил: "Самое главное, что можно сделать (и мы делаем) - это убедиться, что этого не произойдет, что Россия не примет это очень неудачное решение - совершить новый акт агрессии или иную необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире - в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос безопасности Украины находится в фокусе нас. Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы тесно работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ ", прокомментировал он.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что двери НАТО открыты для Украины, но государство должно отвечать критериям.