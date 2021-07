США поздравили Украину с принятыми законами

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с принятием законов для судебной реформы. Сообщение в Twitter опубликовал пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы приветствуем принятие украинским парламентом законов о судебной реформе при твердой поддержке со стороны президента Украины.

Мы надеемся, эти изменения помогут усилить украинские государственные институты, способствовать прозрачности и обеспечат лучшее будущее для всех украинцев", - говорится в тексте.

We welcome the judicial reform laws passed by the @ua_parliament with the strong backing of the President of Ukraine. We hope these changes will help strengthen Ukraine's institutions, promote transparency, and lead to a brighter future for all Ukrainians. https://t.co/2uMvMuunwG