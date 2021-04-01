США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ

Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор. Фото: nikvesti

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, передает Минобороны.

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Остин выразил обеспокоенность последними действиями России и заявил о готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Он также подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РФ.

В свою очередь, Таран рассказал о системе эскалации ситуации безопасности на Донбассе, отказе России вернуться к режиму прекращения огня и убийстве 4 военных 26 марта.

Европейское командование вооруженных сил США привело в максимальную боеготовность армию переброски российских войск к украинской границе и возобновления боевых действий в Донбассе.