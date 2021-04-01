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четверг, 01 апреля 2021 20:23

США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной

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США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
Сейчас от американцев слышим хорошие заявления", - Александр Палий. Фото: facebook

Европейское командование армии США демонстративно повысило готовность и рассматривает возможность военного ответы на российские провокации, сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Александр Палий.

Пентагон отреагировал на активизацию российской армии на границе с Украиной. Боеготовность Европейского командования армии США была повышена до максимально возможного уровня, сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

К этому войска Пентагона в Европе находились в состоянии готовности "возможный кризис", теперь же боеготовность войск США повышена до уровня "потенциально неизбежный кризис", то есть до максимального. Дальше - только приказ для начала боевых действий.

"Вероятность наступления российских войск существует последние семь лет и даже больше. Безусловно хорошо, что американцы демонстративно повысили готовность армии и заявили об этом. Они рассматривают возможность военного ответы на российские провокации. Мы не знаем точно, это Путин привлекает к внимание, набивает себе цену, или действительно вознамерился напасть на Украину, - объяснил эксперт. - Независимость и отстаивание интересов Украины - это безусловный приоритет. Сейчас от американцев слышим хорошие заявления. По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кулебы с государственным секретарем США Блинкеном. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак разговаривал с председателем Военного комитета НАТО Пичем. Будем надеяться, этого хватит, чтобы Россия не реализовывала свои намерения. Хотя, возможны различные сценарии.

Россия делает ставку на антизападную политику. Украине на быстрое улучшение ситуации не стоит надеяться. Но нам нужны сейчас союзники. Должны охранять свои границы. Тот, кто готовится к войне, в результате, получит мир".

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на Донбассе - последними нарушениями Россией режима прекращения огня и передвижением российских войск возле границы с Украиной.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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