США передадут Украине Stinger – смерть для вражеской авиации

США поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
Об этом сообщил корреспондент Associated Press.
"Впервые одобрили прямую поставку ракет Stinger в Украину в рамках пакета, утвержденного Белым домом в пятницу", - написал.
Stinger предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника, что низко летят.
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Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о военной помощи Украине от Люксембурга.
"Противотанковые ракеты, джипы и военные палатки: помощь из Люксембурга уже в пути!" - написал в Twitter.
Великобритания предоставит Украине помощь в 40 млн фунтов.
США выделят Украине дополнительные $350 млн в поддержку ее обороны.
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