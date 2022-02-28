США передадут Украине Stinger – смерть для вражеской авиации

Такие поставки состоятся впервые.

США поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Об этом сообщил корреспондент Associated Press.

"Впервые одобрили прямую поставку ракет Stinger в Украину в рамках пакета, утвержденного Белым домом в пятницу", - написал.

Stinger предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника, что низко летят.

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Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о военной помощи Украине от Люксембурга.

"Противотанковые ракеты, джипы и военные палатки: помощь из Люксембурга уже в пути!" - написал в Twitter.

Великобритания предоставит Украине помощь в 40 млн фунтов. США выделят Украине дополнительные $350 млн в поддержку ее обороны.