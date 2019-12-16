США одобрили кандидатуру нового посла Украины

Послом Украины в США стал Владимир Ельченко. ФОТО: nv.ua

Украина получила от Вашингтона согласие на назначение новым послом в США Владимира Ельченко.

Сообщил об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко. Уже получили агреман", — сказал глава МИД.

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О том, что с кандидатурой посла Украины в США уже определились, сообщал во время пресс-марафона 10 октября президент Владимир Зеленский. Имени тогда названо не было.