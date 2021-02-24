США одобрили действия Украины относительно подозрений бывшим чиновникам Приватбанка

Подозрения в деле Приватбанка одобряются США. Фото: РБК

Посольство США в Украине назвало подозрения по делу Приватбанка, которое объявило Национальное антикоррупционное бюро, важным шагом в борьбе с коррупцией.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украины за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - сообщает американское дипведомство в Твиттере.

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НАБУ объявило подозрение бывшим топ-менеджерам государственного Приватбанка в хищении 136 млн грн. В декабря 2016 года эти менеджеры, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет национализирован, осуществили растрату средств финучреждения. Они незаконно начисляли и выплачивали по депозитным сделкам связанной с банком компании дополнительное вознаграждение.