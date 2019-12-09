США поприветствовали тех, кто борется в Украине с коррупцией.

США напомнили Украине о поддержке антикоррупционных реформ.

Об этом американское посольство сообщило в Twitter в понедельник.

"В Международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, работающим над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - говорится в тексте.

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В бюджетном запросе в конгресс США президент Дональд Трамп предусмотрит $250 млн на военную помощь Украине. Однако официальное представление бюджетной заявки будет происходит в феврале или марте.