США напомнили Украине о поддержке антикоррупционных реформ.
Об этом американское посольство сообщило в Twitter в понедельник.
"В Международный день борьбы с коррупцией мы выражаем нашу крепкую поддержку всем украинским чиновникам и активистам, работающим над укреплением антикоррупционной системы Украины, расследуют, преследуют и привлекают к ответственности коррупционеров", - говорится в тексте.
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В бюджетном запросе в конгресс США президент Дональд Трамп предусмотрит $250 млн на военную помощь Украине. Однако официальное представление бюджетной заявки будет происходит в феврале или марте.
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