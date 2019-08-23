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пятница, 23 августа 2019 16:16

США готовы присоединиться к "нормандскому формату" — Волкер

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США готовы присоединиться к &quot;нормандскому формату&quot; — Волкер
"Мы готовы присоединиться и помочь". ФОТО: "Радио Свобода"

США готовы при необходимости присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по решению войны на Донбассе. Сейчас в нем работают 4 страны - Украина, Германия, Франция, Россия.

Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в комментарии NBS.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем" нормандский формат", - сказал он.

Волкер отметил, что проблемой "нормандских встреч" является не формат, а политическая воля России к выполнению своих обязательств перед Минским соглашениями.

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа призвал руководителей стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры по ситуации на Донбассе. Зеленский сделал соответствующее заявление в связи с гибелью четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников во время перемирия.

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23
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