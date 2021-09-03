Украина и США заключили почти 20 документов и обсудили вопросы безопасности. Фото: armyinform.com.ua

США готовы помочь Украине прекратить войну.

"Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все возможное, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему устойчивой безопасности нашей страны", - сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть".

На встрече украинского и американского президентов вопрос замены Минской платформы или отказе от нее не рассматривался, добавил Ермак.

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"Но рассматривался вопрос присоединения Соединенных Штатов к глобальному решению вопроса безопасности Украины", - подчеркнул глава ОП.

Это касается и "Северного потока-2", поскольку позиция Украины здесь заключается в том, что он является не коммерческим проектом, а вопросом, "который полностью касается национальной безопасности".

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1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили почти 20 документов. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическую безопасность и ситуацию на Черном море. Стороны обменялись разведданными. Байден во время встречи пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.