США готовы помочь Украине прекратить войну.

 
Ексклюзивы
1/5
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 405
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1332
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 459
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2439
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1899
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 10045
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2835
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1026
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 306
Фото
Все фото
16
6
4
3
8
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Топ-чиновник режима Януковича вернул себе 14 га леса под Киевом - это 20 футбольных полей
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot; отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
Конец эпохи бедности: "слуга народа" отправил ребенка в школу за 200 тыс. грн в год
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
Видео
Все видео
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Пограничники впустили российских пропагандистов. Нужен визовый режим - Стерненко
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
Меркель не верит в агрессию России - Климкин
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 378
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 990
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1962
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 108
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 01:17

США готовы помочь Украине прекратить войну

  Комментировать
США готовы помочь Украине прекратить войну
Украина и США заключили почти 20 документов и обсудили вопросы безопасности. Фото: armyinform.com.ua

США готовы помочь Украине прекратить войну.

"Соединенные Штаты готовы, и они подтвердили это, участвовать и сделать все возможное, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему устойчивой безопасности нашей страны", - сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть".

На встрече украинского и американского президентов вопрос замены Минской платформы или отказе от нее не рассматривался, добавил Ермак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит от США ракеты "Джавелин"

"Но рассматривался вопрос присоединения Соединенных Штатов к глобальному решению вопроса безопасности Украины", - подчеркнул глава ОП.

Это касается и "Северного потока-2", поскольку позиция Украины здесь заключается в том, что он является не коммерческим проектом, а вопросом, "который полностью касается национальной безопасности".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и США подписали заявление о стратегическом партнерстве: подробности

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили почти 20 документов. Обсудили важнейшие вопросы: энергетическую безопасность и ситуацию на Черном море. Стороны обменялись разведданными.

Байден во время встречи пообещал ввести новые санкции против России, если та будет нарушать украинские права. Обещание Байдена вступит в силу, если российский газопровод "Северный поток - 2" будет нарушать энергетическую безопасность Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США готовы помочь Украине прекратить войну». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 24148
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 11736
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 10045
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8443
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 6912
Политика
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский Просмотров: 153
Выборы через Интернет и госуслуги онлайн. Зеленский запланировал нововведения
Выборы через Интернет и госуслуги онлайн. Зеленский запланировал нововведения Просмотров: 63
Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске
Дубилет через суд хочет заставить МВД удалить информацию о его розыске Просмотров: 135
Украинская делегация везет из США кое-что большее, чем статус союзника вне НАТО
Украинская делегация везет из США кое-что большее, чем статус союзника вне НАТО Просмотров: 1458
Медведчуку продлили домашний арест
Медведчуку продлили домашний арест Просмотров: 252
Больше всего комментируют
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
1
"Мы еще поборемся"- Зеленский о "Северном потоке-2" и гарантиях от США
Голосов: 8168
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть