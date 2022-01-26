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среда, 26 января 2022 18:21

США демонстрируют поддержку Кличко, - Карасев

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Встречей с Кличко временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин показала, что Запад на стороне лидера "УДАРа" в конфликте с Зеленским. Об этом заявил политический эксперт Вадим Карасев на своей страничке в Facebook.

"25 января Кристина Квин встретилась с мэром Кличко. Хотя официальной темой была ситуация в Киеве и Украине на фоне возможной агрессии России, но всем понятно, что оперативно организованная встреча совсем не случайна. Встреча состоялась в тот же день, когда заму Кличко было объявлено подозрение под надуманным предлогом: киевская власть вернула территорию и обустроила сквер на земле, которая в свое время была выделена СНБО для строительства высотки. США послали четкий месседж: они следят за ситуацией в Украине и считают внимание Зеленского к Виталию Владимировичу чрезмерным. Квин продемонстрировала, на чьей стороне Запад", - написал Карасев.

Политический эксперт отметил, что лидер "УДАРа" Кличко играет важную роль в переговорах со странами Запада по поводу российской агрессии.

"В целом Кличко в последнее время смог для западной аудитории стать альтернативным источником информации относительно угрозы широкомасштабного российского вторжения в Украину. Без лишней дипломатической витиеватости Кличко доступно объясняет западным СМИ ситуацию в Украине и реальные потребности страны для защиты от агрессии. Кличко – известная персона в мире даже для среднестатистического обывателя и его сообщения легко заходят широкой западной аудитории", - подытожил Карасев.

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Дата
26
января

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