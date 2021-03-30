США будут усиливать партнерство с Украиной - советники президентов провели переговоры

Ермак провел переговоры с советником президента США. Фото: Украинская правда

Нынешняя администрация США стремится активизировать стратегическое взаимодействие с Украиной с целью преодоления коррупции, а также реализации реформ, заявленных Владимиром Зеленским в начале президентства.

Состоялся телефонный разговор между советниками президентов Андреем Ермаком и Джейком Салливаном. Руководитель Офиса президента Украины поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную поддержку Украины и проинформировал о текущей ситуации на линии разграничения, говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Джейк Салливан выразил стремление администрации Байдена активизировать наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, а также реализации программы реформ, которая обеспечит правосудия, безопасности и процветания для народа Украины", - отмечается в документе.

Представитель США "подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины" на фоне длительной агрессии со стороны РФ.

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Украина стремится продемонстрировать президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что нацелена на деолигархизацию. И тон отношений Вашингтона и Киева будет зависеть от успешности шагов президента Владимира Зеленского.