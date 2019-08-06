Среди "слуг народа" вероятны бунты - нардеп

Будущие депутаты от "Слуги народа" прошли недельное обучение в Трускавце. Фото: radiosvoboda.org

Не все из 254 народных депутатов от "Слуги народа" согласятся выполнять указания руководства партии.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал народный депутат VIII созыва Игорь Луценко.

"Я помню еще группу 239. Это была группа коммунистов в Верховной Раде (официальное название - "За Советскую суверенную Украину", коммунистическое большинство в Верховной Раде первого созыва в июне 1990-го - августе 1991 года. - Gazeta.ua). Будут формировать что-то примерно такое, как задумывала в свое время Коммунистическая партия - когда парламент был почти на 100 процентов фейковый. Другой роли для депутатов из монобольшинства никто не предусматривает...

Часть из них точно [к этому] не готова. Думаю, будут бунты. Вопрос, как с ними будут справляться", - сказал Луценко.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.

Полный текст интервью с народным депутатом Игорем Луценко ищите на Gazeta.ua 7 августа.