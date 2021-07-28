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среда, 28 июля 2021 19:48

Сразу за мужем: Кабмин согласовал увольнение жены Хомчака

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Сразу за мужем: Кабмин согласовал увольнение жены Хомчака
В 2020 году президент Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как новую руководительницу Черниговской ОГА. Фото: Офис президента

Кабинет министров согласовал увольнение Анны Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА. На эту должность согласовали Вячеслава Чауса. Такое решение поддержали на заседании правительства, пишет "Украинская правда".

Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Она является председателем всеукраинской общественной организации "39 женская сотня Самообороны Майдана" и координатором ОО "Антикоррупционное движение Украины". Была нардепом от "Слуги народа". Сложила полномочия, чтобы стать заместителем председателя Офиса президента.

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Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове. Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргаздобыча". Ныне заместитель гендиректора по земельным и социальным вопросам в компании. Согласно электронной декларации за прошлый год получил более 11 млн грн зарплаты. В Чернигове имеет квартиру площадью 72 квадратных метра, садовый дом и земельный участок в селе Клочков. Также владеет автомобилями Volkswagen Touran 2013 выпуска и KIA Sorento 2017 года.

На должность главы облгосадминистрации президент Владимир Зеленский должен назначать после согласования с Кабмином.

15 октября 2020 президент Владимир Зеленский представил Анну Коваленко как новую руководительницу Черниговской ОДА.

27 июля этого года стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности. На его место придет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

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Дата
28
июля

Кучма ушел с должности

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