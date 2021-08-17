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вторник, 17 августа 2021 14:25

Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях

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Способны побеждать: Порошенко объявил патриотический флешмоб в соцсетях
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал украинцев присоединиться к патриотическому флешмобу по случаю 30-летия Независимости - #здатніперемагати.

"30 лет Независимости - это прежде всего история наших украинских побед. Тех событий, благодаря которым мы утверждались как суверенное государство. За это время мы не просто создали свою государственность и ее институты. Мы показали себе и миру ту уникальную роль, которую украинцы играют в мире", - пишет Порошенко.

"Мы удивили весь мир своим украинским духом, когда выходили на Майдан в 2004 и в 2014 году, совместно борясь за ценности и цивилизационный европейский выбор. Мы, украинцы - великий народ настоящих победителей, которые умеют отстаивать свои ценности и защищать свою землю. Только с 2014 по 2019 годы мы смогли достойно противостоять оккупантам, которые пришли на нашу землю, и отвоевали две трети оккупированного Донбасса", - напомнил пятый президент.

"Мы с нуля создали армию, флот, авиацию и запустили производство новейших видов оружия, в том числе и уникальных разработок ракетных комплексов. Мы определились с окончательным геополитическим выбором - быть членами ЕС и НАТО - и закрепили его в Конституции. Мы стали ассоциированным членом ЕС и получили безвизовый режим", - отмечает лидер партии.

"Украинский паспорт стал 37-м в мире. Мы восстановили историческую справедливость и получили независимость украинской церкви от России. Мы впервые отдали полномочия и деньги в регионы, начав децентрализацию - создание Украины как государства общин по европейскому образцу", - пишет Порошенко.

"Мы дали толчок украинскому книгопечатанию, кино и музыкальной индустрии. Мы избавились от коммунистических идолов и начали новую политику национальной исторической памяти. Это все - наши крупные украинские победы, которые мы сделали вместе. Но я уверен, наши главные победы впереди", - убежден Порошенко.

"Предлагаю вспомнить сейчас те события, которые наполняли нас гордостью за Украину, и напомнить всем, что мы способны побеждать!" - призвал пятый президент и предложил пользователей соцсетей ставить хэштеги #30роківперемог #здатніперемагати.

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