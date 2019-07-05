Спецучастков для военных на линии разграничения не будет

Подавали законопреокт, чтобы вопрос спецучастков урегулировать, говорят в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия не будет создавать специальные избирательные участки в воинских частях в Донецкой и Луганской областях на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сказал член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов, сообщает УНІАН

"На этих выборах, в отличие от выборов президента, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения", - заявил он.

На президентских выборах эта возможность была - по представлению Министерства обороны создали систему специальных участков по линии фронта.

В то же время, на парламентских выборах такой возможности законом не предусмотрено.

"Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах", - сказал Шипилов.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.