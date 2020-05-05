Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выборы президента

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1485
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 900
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1080
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1791
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1548
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
7
4
3
4
3
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Видео
Все видео
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1008
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3546
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2493
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1548
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 945
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 11:31

Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выборы президента

  Комментировать
Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выборы президента
Россия может применять экономические и деловые рычаги и многие другие методы. Фото: pixabay

Документ с предупреждением о возможных попытках России вмешаться в президентские выборы США разослали штатам Министерство внутренней безопасности США и ФБР.

В служебной записке пишут о восьми возможных методах российского вмешательства, а уровень их угрозы оценивают как "высокий" и "умеренный", сообщает Associated Press.

В качестве примера угроз "высокого" уровня приводят возможную хакерскую атаку и утечку информации. Похожее случилось в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президентские выборы в США: Клинтон публично поддержала Байдена

Также Россия может применять экономические и деловые рычаги, чтобы продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях или использовать контролируемые государством СМИ. В Министерстве внутренней безопасности США считают, что таким образом Россия сможет распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами.

В список "умеренных" угроз включили возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовую поддержку кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главными претендентами являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Комитет Сената США по разведке подтвердил выводы американской разведки о вмешательстве в 2016 году России в выборы президента США. Россия пыталась навредить репутации тогда еще госсекретаря США Хиллари Клинтон и помочь другому кандидату в президенты Дональду Трампу. А манера и агрессивность Москвы во время вмешательства в американские выборы были беспрецедентными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выборы президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 35328
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 23751
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 16731
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 14706
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 13716
Политика
Порошенко назвал смягчение карантина чисто политическим решением
Порошенко назвал смягчение карантина чисто политическим решением Просмотров: 54
Супрун - Зеленскому: "Изменения останавливают трусливые"
Супрун - Зеленскому: "Изменения останавливают трусливые" Просмотров: 747
У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе
У президента назвали дату выборов на оккупированном Донбассе Просмотров: 603
НАБУ открыло дело по Венедиктовой
НАБУ открыло дело по Венедиктовой Просмотров: 261
"Европейская солидарность" собрала подписи для внеочередного заседания парламента
"Европейская солидарность" собрала подписи для внеочередного заседания парламента Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Поезд упал на пассажиров
Голосов: 16234
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua