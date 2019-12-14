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Спасибо за железную волю и большое сердце: Порошенко поздравил с днем рождения Ахтема Чийгоза

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  Порошенко поздравил с днем рождения Ахтема Чийгоза. Фото: Facebook
Порошенко поздравил с днем рождения Ахтема Чийгоза. Фото: Facebook

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил народного депутата от "ЕС" Ахтема Чийгоза с днем ​​рождения.

Свои поздравления он опубликовал на странице в Facebook.

"В Kafe "Eski Qırım"Ахтем Чийгоз все напоминает о родном Крыме. Сегодня именинник угощает здесь друзей и близких самарканским пловом. Растроган теплой семейной атмосферой, которая здесь царит.

Спасибо, Ахтем-ага, за ваше мужество, железную волю и большое сердце.

Верю, что обязательно наступит день, когда вы будете праздновать день рождения в родном Крыму.

Крым - это Украина! Qırım Ukrayna'dır! - написал Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отмечает, что Ахтем-ага должен быть примером для каждого украинца.

"Ахтем ага - герой, который не предал государство в обмен на свободу от пыток в российской тюрьме. Он своим примером показал, как нужно ценить украинский паспорт, потому что он это "возможность что-то делать для Украины и иметь ответственность перед государством и украинским народом", - написал экс-президент.

"Ахтем никогда не терял веру в победу. И мы не теряем. Спросите его, что ждет Путина, и вы не будете удивлены его ответом. Спросите его, какова будет судьба Крыма, и он скажет, что Крым - это Украина. И Украина вернет свой Крым! И мы твердо в это верим ", - добавил Порошенко.

 

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