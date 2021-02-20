Созывают внеочередное заседание Рады - назвали причину

23 февраля состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
На нем рассмотрят законопроект о конкурсах на государственную службу. Об этом сообщает пресс служба ВРУ.
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Ранее этот закон был ветирован президентом Владимиром Зеленским из-за того, что не все нужные правки были учтены.
Аппарата ВРУ поручили обеспечить подготовку и проведения внеочередного заседания и проинформировать нардепов о вопросе, который будет рассматриваться.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе. Так, госслужащие могут оставаться в должности по собственному согласию после 65 лет. Предельным возрастом остается 70 лет.
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