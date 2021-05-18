Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде

Нардеп из группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которую в позапрошлом году выгнали из фракции "Слуга народа", появилась на заседание Рады в пиджаке с оригинальной вышивкой.
Фото опубликовало издание "Апостроф". На красном пиджаке Скороход гладью вышит золотыми нитями огромный огнедышащий дракон.
Кроме дракона на вышивке также изображено здание Верховной Рады. Картина на спине нардепа представляет собой сцену сожжения Рады мифическим существом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 32-летняя Антонина Славицкая пришла в сессионный зал Верховной Рады с брендовой сумкой от Gucci. Стоимость изделия составляет €2,2-2,5 тыс.
Комментарии