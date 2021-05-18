Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде

Нардеп из группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которую в позапрошлом году выгнали из фракции "Слуга народа", появилась на заседание Рады в пиджаке с оригинальной вышивкой.

Фото опубликовало издание "Апостроф". На красном пиджаке Скороход гладью вышит золотыми нитями огромный огнедышащий дракон.

Фото: Роман Петушков "Апостроф"

Кроме дракона на вышивке также изображено здание Верховной Рады. Картина на спине нардепа представляет собой сцену сожжения Рады мифическим существом.

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 32-летняя Антонина Славицкая пришла в сессионный зал Верховной Рады с брендовой сумкой от Gucci. Стоимость изделия составляет €2,2-2,5 тыс.