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вторник, 18 мая 2021 15:20

Сожжение Рады драконом: нардепка удивила вышивкой на одежде
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Нардеп из группы "Партия "За будущее" Анна Скороход, которую в позапрошлом году выгнали из фракции "Слуга народа", появилась на заседание Рады в пиджаке с оригинальной вышивкой.

Фото опубликовало издание "Апостроф". На красном пиджаке Скороход гладью вышит золотыми нитями огромный огнедышащий дракон.

Фото: Роман Петушков "Апостроф"

Кроме дракона на вышивке также изображено здание Верховной Рады. Картина на спине нардепа представляет собой сцену сожжения Рады мифическим существом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 32-летняя Антонина Славицкая пришла в сессионный зал Верховной Рады с брендовой сумкой от Gucci. Стоимость изделия составляет €2,2-2,5 тыс.

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