Сожгли билборд Вилкула

В городе Вишневе под Киевом неизвестные сожгли билборд кандидата в президенты, бывшего "регионала" Александра Вилкула. Видео опубликовали в группе "Национального корпуса" в Facebook.
На кадрах человек бросает зажигательную смесь на борд.
"Реакция неизвестных патриотов на борды пророссийской агентуры", - говорится в заметке.
На борде была надпись "Оппозиционный блок - партия мира и развития".
В пресс-службе Нацполиции Киевской области сообщили, что заявлений о испорченной агитационной продукции в Вишневом не поступало, пишут наблюдатели "Опора"
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В Бердянске Запорожской области местные активисты облили Александра Вилкула зеленкой.
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