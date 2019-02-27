Сожгли билборд Вилкула

В городе Вишневе под Киевом неизвестные сожгли билборд кандидата в президенты, бывшего "регионала" Александра Вилкула. Видео опубликовали в группе "Национального корпуса" в Facebook.

На кадрах человек бросает зажигательную смесь на борд.

"Реакция неизвестных патриотов на борды пророссийской агентуры", - говорится в заметке.

На борде была надпись "Оппозиционный блок - партия мира и развития".

В пресс-службе Нацполиции Киевской области сообщили, что заявлений о испорченной агитационной продукции в Вишневом не поступало, пишут наблюдатели "Опора"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вилкул собирается вытаскивать Ефремова из камеры

В Бердянске Запорожской области местные активисты облили Александра Вилкула зеленкой.