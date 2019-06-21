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пятница, 21 июня 2019 18:28

Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду – эксперт

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Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду – эксперт
Союз Мураева-Вилкула остался без поддержки Ахметова и без шансов попасть в Раду.

Предвыборное объединение Евгения Мураева и Александра Вилкула осталось без поддержки олигарха Рината Ахметова, окончательно утратило шансы пройти в Верховную Раду и находится на грани развала. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Почему-то для многих прошла незамеченной на самом деле сенсационная новость: анонсированное меморандумом от 7 июня объединение Мураева-Вилкула разваливается буквально накануне выборов. Это стало понятно после подачи списка партии в ЦИК. Вариант для ЦИК прилично отличается от списка, торжественно презентованного на съезде 10 июня", – подчеркнул Голобуцкий.

В частности, по его словам, из списка объединения пропали люди, приближенные к Ринату Ахметову.

"В списках не оказалось Вадима Новинского (до того входил в пятерку) и Бориса Колесникова – больших друзей олигарха Рината Ахметова. Очевидно, что Ахметов – а с ним и его товарищи – разуверился в возможности этого "союза меча и орала" пройти в Раду. Оно и понятно – их рейтинг колеблется в пределах 1-2%, шансов на попадание в парламент нет. Соответственно, товарищи перестали быть интересны в качестве союзников и даже исполнителей. Таким образом, в объединении на данный момент остались лишь условные "друзья" другого олигарха – Игоря Коломойского. Это Кернес и Труханов с их "Доверяй делам", созданной на деньги Коломойского. Ну и Мураев с Вилкулом – куда ж без них. "Команда мечты" просто!" – иронично прокомментировал политический эксперт.

Также он рассказал о случае "кидалова" компанией Вилкула и Мураева одного из своих старых соратников.

"Кстати, еще один штришок, чтобы вы поняли всю глубину "высоких отношений": вся эта компашка – Мураев, Вилкул, Коломойский и т. д. – в процессе формирования списков предали своего старого товарища Александра Ефремова, уже который год находящегося под следствием. Сперва ему пообещали взять его в список, что позволило бы вытащить его из СИЗО. Но потом – передумали. Не взяли. Без объяснений. Такой вот серпентарий", – заключил Алексей Голобуцкий.

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21
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