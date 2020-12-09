Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука

Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Фото: "Униан"

Близкие к куму президента РФ, пророссийского политика с ОПЗЖ Виктора Медведчука телеканалы "не являются врагами".

Об этом в эфире "Общественного радио" заявил спикер делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

"Мы должны ответить на их информирование населения своим информированием – четким, системным, объяснять народу, что происходит. Я пытаюсь сделать такое информирование последовательным. Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят ложную, искаженную или предвзятую информацию. Любое медиа знает, что они должны предоставить две точки зрения. Моя задача-обеспечить вторую, другую точку зрения. Когда обвиняют ОП, я должен обеспечить наличие другого голоса. Мы должны работать как государство, моей задачей не является борьба с медиа любой направленности. Моя задача – обеспечить информирование СМИ и общества о том, что делает президент", – сказал Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Связанный с Медведчуком телеканал проверят - из-за разжигания вражды и ненависти

Холдинг "Новости" объединяет телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, формально принадлежащие бизнесмену, нардепу от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Реальный контроль над медиаресурсом приписывают председателю политсовета этой партии, нардепу Виктору Медведчуку. Согласно мониторингу, проведенному изданием "Детектор медиа", на телеканалах холдинга "Новости" - "112 Украина", NewsOne и ZIK - чаще всего распространяются месседжи, созвучные с российской пропагандой, фиксируются нарушения журналистских стандартов, продвижение интересов Кремля и "Оппозиционной платформы", оправдание российской агрессии.