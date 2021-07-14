Совет ООН по правам человека подписал резолюцию с Украиной

ООН будет сотрудничать с Украиной. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Советом ООН по правам человека резолюции "Сотрудничество с Украиной и помощь ей ​​в области прав человека".

Эта резолюция инициирована нашим государством. Соавторами документа вместе с Украиной стали 45 стран, сообщает пресс-служба МИД.

"Документ предусматривает, что Совет ООН по правам человека за следующие два года продолжит рассмотрение ситуации с правами человека в Украине - на всей ее территории в пределах международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Рассмотрение будет проходить в рамках интерактивных диалогов с Верховным комиссаром ООН по правам человека на основе подготовленных ее управлением докладов о ситуации в Украине с особым акцентом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях нашего государства.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также продолжит оказывать Украине техническую помощь в области прав человека.

"В этом году принято пятую резолюцию, содержащей ссылку на резолюции ГА ООН" Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, Украина ", а также приветствует сотрудничество правительства Украины с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", - говорится в сообщении.

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Указанная резолюция инициируется делегацией Украины в Совете ООН по правам человека, начиная с 2014 года.