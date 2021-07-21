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среда, 21 июля 2021 01:30

Сотрудников СБУ, которые напали на пограничников, отправили под домашний арест

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Сотрудников СБУ, которые напали на пограничников, отправили под домашний арест
СБУшников отправили под домашний арест. Фото: ГПСУ

Сотрудников Службы безопасности Украины, совершивших нападение на пограничный отряд в Сумской области, суд отправил под круглосуточный домашний арест.

"Суд отправил под круглосуточный домашний арест двух сотрудников СБУ", – сообщает Telegram-канал KlymenkoTime.

Сторона обвинения требовала для фигурантов содержания под стражей без права внесения залога.

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Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине совершили два сотрудника СБУ. Они спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой мужчины нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, четырьмя магазинами по 30 патронов и уехали. Позже их задержали. Сотрудники СБУ во время нападения были пьяны после того, как бурно отметили повышение по службе.

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