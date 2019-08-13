Сотрудник ДТЭК сходил в НАБУ и ответил на вопросы детективов

Компания ДТЭК заявила, что один из ее сотрудников по собственной инициативе прибыл в НАБУ для участия в процессуальных действиях

Один из сотрудников ДТЭК, которому на прошлой неделе НАБУ адресовало подозрение в рамках дела "Роттердам+", по собственной инициативе заблаговременно прибыл в бюро для участия в процессуальных действиях.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Сотрудник компании добровольно предоставил исчерпывающие ответы на все вопросы, которые интересовали представителей органа досудебного следствия. Он также заверил, что открыт для дальнейшего активного сотрудничества с НАБУ для быстрого установления истины", - говорится в сообщении.

В компании ДТЭК уверены в безосновательности обвинений своих сотрудников со стороны НАБУ и рассчитывают на объективность следствия.

"Никаких оснований для выдвижения подозрений сотрудникам компании нет. Более того, беспочвенность обвинений в незаконных действиях подтверждается результатами экспертиз и заключений международных аудиторских компаний, которые компания готова предоставить органам досудебного следствия. ДТЭК рассчитывает на объективное следствие и планирует защищать деловую честь и репутацию своих работников всеми законными методами", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что двое сотрудников ДТЭК, которым было адресовано подозрения НАБУ, прервали плановые отпуска и вернулись в Украину для участия в процессуальных действиях.