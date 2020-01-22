Сотрудницы горсовета обвинили нардепа в сексизме

Женщины утверждают, что нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами и это недопустимо. Фото: glavcom.ua

На недостойное поведение нардепа Антона Яценко пожаловались Верховной Раде сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета.

Секретарьа Уманского городского совета Людмила Кирилюк обнародовала соответствующее видео в YouTube и написала пост в Facebook.

"Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах - сотрудницах городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку. Мы обращаемся к Верховной Раде, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, ​​чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200-м избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов ", - сказали женщины в видеообращении.

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По их словам, "лживыми политическими технологиями" нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами и это недопустимо.

В видео также есть несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко называет их проститутками и говорит, что они оказывают интимные услуги руководству.

Так называемые площадки Яценко выступают посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу фонда. Четыре площадки связывают с депутатом Антоном Яценко. Сам Яценко отрицает какую-либо связь с этими площадками.