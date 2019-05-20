Сотрудничества правительства с Зеленским не будет - нардеп

Зеленский обвинил правительство в недееспособности. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский и нынешний состав Кабинета министров не смогут сотрудничать.

Такое убеждение высказал народный депутат от БПП Валерий Карпунцов после церемонии инаугурации.

"Он довольно жостко, некомплиментарно высказался о правительстве. Ясно, что сотрудничества там не будет", - сказал Карпунцов.

Относительно сотрудничества Зеленского с народными депутатами, отметил: "Все будет зависеть от того, какую позицию займет президент. Если ему будет выгодно для наращивания рейтинга иметь конфронтацию, он будет конфликтовать. Если он захочет войти в историю как человек, который смог найти компромисс вокруг важных законопроектов, которые не были приняты десятки лет, то он и это сможет сделать".

Если Зеленский будет настаивать на таких законах, парламентарии их примут, уверен он.

"Вряд ли кто-то будет терять свой рейтинг из тех, кто пойдет на мажоритарную составляющую. Те, кто без желания будущего, возможно, будут работать на занижение его рейтинга для чьей-то политической силы", - сказал Карпунцов.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.