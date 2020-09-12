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суббота, 12 сентября 2020 17:06

Состояние Балуха остается стабильно тяжелым

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Состояние Балуха остается стабильно тяжелым
Балух находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Фото: gazeta.ua

Состояние избитого крымского активиста Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.

"От лечащих врачей Владимира Балуха: "Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно, есть. Под контролем!", - написала Геращенко.

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Балуха избили в ночь на 8 сентября. Позже стало известно, что ему сломали ключицу и руку.

Бывшего политзаключенного, крымского активиста 49-летнего Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября, врачи ввели в медикаментозную кому.

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