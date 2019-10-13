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Соседка Зеленского рассказала о жизни рядом с президентом

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Соседка Зеленского рассказала о жизни рядом с президентом
Гайтана стала соседкой президента Владимира Зеленского. Фото: Prm

Певица Гайтана вместе с семьей переехала в новый дом и стала соседкой президента Владимира Зеленского.

Певица рассказала о впечатлениях от жизни рядом с главой государства, передает Сегодня.

"Я уверена, что спать можно еще спокойнее, потому что появилось очень много охраны. Я удивлена, потому что мне казалось, что будет трудно проехать и будут пробки, но ничего такого нет", - рассказала она.

Гайтана добавила, что не виделась с президентом, но думает, что за ней наблюдают.

"Мне кажется, что он иногда следит за мной, когда я катаюсь на велосипеде. Когда я выезжаю, то вижу, как авто бренда Mercedes-Benz с темными окнами едет медленно за мной. Может, это уже мания или мне так хочется в это верить", - отметила певица.

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Гайтана также рассказала, что иногда видит президентский кортеж. Певица утверждает, что движению другого транспорта авто Зеленского не мешают.

"Он не скрывается никуда - это очень круто. Кортеж можно увидеть, но это небольшой кортеж - несколько машин. В то же время они хитрые, свои машины ставят в разных точках, поэтому его так не поймаешь просто. Но мой муж ходит на рыбалку и говорит, что он все знает. Однажды мы полетели в Днепр и мой муж говорит: "Президент в этот день тоже полетел. Может как-то попросишь его, чтобы он нас в свой самолет взял", - шутя вспомнила Гайтана.

48% опрошенных украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей. По мнению 27%, она ничем существенно не отличается, а 8% полагают, что она хуже предыдущей.

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13
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