Соратник Авакова ушел из МВД

Ранее Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с экс-главой МВД Арсеном Аваковым. Фото: Facebook

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что уволился с должности после выхода из отпуска. Такое заявление обнародовал в Facebook.

"Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым. Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я пойду вместе со своим министром. Пойду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза", - написал Шкиряк.

Добавил: "Ни о чем не жалею. А ухожу с гордо поднятой головой, прямо и честно глядя в глаза каждому, без исключения".

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Ранее Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с екс-главой МВД Арсеном Аваковым.

16 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел. 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Предварительно он написал заявление об отставке. Аваков более семи лет руководил МВД.