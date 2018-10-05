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пятница, 05 октября 2018 15:08

Соратник Януковича отказался от скандального телеканала

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Соратник Януковича отказался от скандального телеканала
Соратник Януковича Андрей Портнов разрывает с телеканалом NewsOne. Фото: открытые источники

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne. Об этом он написал в Facebook.

Такому заявлению предшествовала информация о том, что отец нардепа, бывшего "регионала" Евгения Мураева Владимир передал корпоративные права на телеканал нардепу от "Опоблоку" Тарасу Козаку.

"Ко всем событиям вокруг NewsOne добавилась еще одна. На канале меняется собственник. На решение об изменении структуры собственности я повлиять не могу. В связи этим я инициировал расторжение договора об управлении NewsOne", - написал Портнов.

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4 октября Верховная Рада поддержала петицию украинцев против "112 Украина" и NewsOne. Парламент направил Совету нацбезопасности и обороны обращение о применении экономических санкций против этих телеканалов и отмене их лицензий.

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Дата
05
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