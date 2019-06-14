Сообщили, как будут встречать Зеленского в Германии

Зеленский ожидает поддержки от Меркель. ФОТО: УКРИНФОРМ

Канцлер Германии Ангела Меркель встретит Владимира Зеленского с военными почестями.

"Во вторник, 18 июня, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в 12:30 встретит нового президента Украины Владимира Зеленского с воинскими почестями", - сказала представитель федерального правительства Германии Ульрике Деммер на брифинге в Берлине в пятницу.

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В ходе рабочего обеда стороны обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей и ход реформ в Украине.

17 июня Владимир Зеленский посетит Францию с рабочим визитом.