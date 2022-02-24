Сообщили дату нового нападения РФ на Украину

Стало известно время нового нападения РФ на Украину. Фото: Главком

Генштаб Украины заявил, что в Украину вошли 2/3 возможных тактически-боевых групп РФ.

Вооруженные силы Украины готовятся к вероятной второй волне обстрела российскими солдатами, рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в ток-шоу "Право на власть", сообщает Gazeta.ua.

Перед этим ВС РФ примут оперативную паузу, чтобы разведать обстановку.

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Имовино новая атака начнется в 5 утра 25 февраля.

В настоящее время продолжаются бои между украинской и русской армиями.

В зоне ООС против Украины воюют 50-60 тысяч россиян. За первые сутки убито около 400 оккупантов, сообщил Арестович.