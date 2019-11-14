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четверг, 14 ноября 2019 12:03

Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"

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Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Янукович в свое время тоже взял деньги у Путина, напоминает Соколова.

После своих заявлений олигарх Игорь Коломойский должен убираться из Украины в Россию к местному руководителю Путину.

Об этом заявила журналист Янина Сколова.

"Я бы очень-очень хотела встретиться с Коломойским один на один и сказать ему следующее: Игорь Валерьевич, а почему же вы тогда в 14-м году делали максимум для того, чтобы Днипро и страна не стали частью российского аннексированного мира, в которые сейчас превратились квазиреспубликы "ЛДНР". Почему вы рассказывали о своей украинской позиции и называли Россию страной-агрессором, а сейчас готовы взять у них деньги в обмен на что? В обмен на сдачу этой страны?", - спросила журналист.

"Строить отношения с Россией нужно только в одном векторе: в как наибольшем отдалении. Путин имеет одну цель - обновление формата Советского Союза, распад которого он назвал самой большой ошибкой последнего столетия. Его цель уничтожить страну изнутри и построить прямую зависимость Украины от Российской Федерации.

Договариваться с боевиками - это договариваться с Путиным. Брать деньги у Путина - это опять находиться в зависимости от него. У нас уже был один президент, которого звали Виктор Янукович. В свое время он тоже взял деньги у Путина, после чего мы официально отказались от ассоциации с ЕС в виде безвизового режима и наступил Майдан, за который выходили тысячи людей не только в Киеве, но и по всей стране, и мы имели Революцию достоинства.

Господин Игорь, возможно, лучше вам взять свой бизнес и, почаевав с Путиным, переехать в Россию? Тогда, думаю, всем станет на много спокойнее", - сказала Соколова.

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Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Он предложил взять у россиян $100 млрд.

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14
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