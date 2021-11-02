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вторник, 02 ноября 2021 15:01

Соцопрос показал рост поддержки непарламентских "Силы и чести" и "УДАРа"

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По результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного 2 ноября, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, в парламент могли бы попасть до 9 партий.

 

"Слугу народа" готовы поддержать 20% избирателей из тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейскую солидарность" - 15,8% украинцев, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, "Батькивщину" - 10,9% . За партию "Сила и честь" готовы отдать голоса 6,4% избирателей, за партию Мураева "Наши" - 6,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%.

"УДАР Виталия Кличко" находится на грани прохождения в Верховную Раду. Его поддержка составляет 4,2%. С учетом статистической погрешности эта партия может преодолеть 5%-й барьер.

Поддержка других политических сил составляет менее 4%.

По сравнению с сентябрьским исследованием "Рейтинга" поддержка "Слуги народа" уменьшилась на 5,4%, ОПЗЖ – на 0,4%. Другие политические силы, имеющие шансы пройти в парламент, улучшили свои позиции.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). В опросе приняли участие 2500 украинцев старше 18 лет из всех областей Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Репрезентативность с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0.

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