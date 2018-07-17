Соцопрос: Избиратели, которые не определились, склоняются к партиям Гриценко и Рабиновича

По результатам летнего социологического исследования, проведенного в конце июня - начале июля, в новый состав Верховной Рады Украины прошли бы пять политических партий. Наибольшее количество голосов могли бы получить "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко (11,4%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (8,1%), партия "За жизнь" Вадима Рабиновича (7,6%), а также "Блок Петра Порошенко" Солидарность "(7,2%) и" Оппозиционный блок "(6,9%).

В отличие от предыдущих результатов, полученных весной, в украинском парламенте не будет представителей Радикальной партии Олега Ляшко (4,1%), Объединение "Самопомощь" (3,6%) и партии "Слуга народа", что, среди прочего, может объясняться качественными изменениями в репрезентативной выборке из-за периодов летних отпусков. Об этом говорится в очередном социологическом исследовании, опубликованному изданием L'Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

31% респондентов заявили о том, что они точно решили участвовать в голосовании на президентских выборах, но пока не определились со своим кандидатом. На уточняющей просьбе все-таки определиться с фамилией политика большая часть опрошенных заявила о том, что отдаст свои голоса в пользу Анатолия Гриценко (32%) и Вадима Рабиновича (29%). Другие кандидаты получили более скромные результаты: Юлия Тимошенко - 12% респондентов, затруднились с кандидатом, Андрей Садовый - 10%, Олег Ляшко - 8%, Петр Порошенко - 5%, другие кандидаты - 4%. Авторы исследования отмечают, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Измерение антирейтинга политических партий (с помощью вопроса "За какую партию вы никогда не будете голосовать?") Показало, что 74% респондентов никогда не поддержат "Оппозиционный блок" (Юрий Бойко), а 70% респондентов воздержатся от поддержки "Блока Петра Порошенко" солидарность ". Ненамного лучше обстоят дела в других парламентских партий и их лидеров. Антирейтинг "Батькивщины" во главе Юлией Тимошенко составил 69%, Радикальной партии Олега Ляшко - 58%, "взаимопомощи" Андрея Садового - 52%. Непарламентские политические силы во главе с известными политиками также не могут похвастаться широкой народной поддержкой. 52% респондентов никогда не проголосуют за объединение правых партий во главе Олегом Тягнибоком, 44% опрошенных категорически отказались поддержать партию "За жизнь" во главе с Вадимом Рабиновичем, а 39% опрошенных - партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Результаты исследования представлены в таблицах.

Результаты опроса

Результаты опроса

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 25 июня по 6 июля 2018 года. Общее количество респондентов составило 2022 человека. Метод опроса - прямые интервью. Вероятная погрешность - 2,2%.