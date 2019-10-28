Соцгарантии добровольцам и борьба с кнопкодавами: чем будет заниматься Рада на этой неделе

Народные депутаты рассмотрят закон о статусе добровольцев. Фото: УНІАН

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за кнопкодавство.

Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"На этой неделе в повестке дня будут рассматриваться важные законопроекты.

Это закон о социальных гарантиях и статусе бойцов добровольческого батальонов.

Это закон о наказании за кнопкодавство. Думаю, это важная позиция, которую поддерживает в первую очередь украинское общество. И мы, как народные депутаты, от разных политических сил, идя в парламент, говорили, что это довольно позорное явление, которое пока существует в стенах парламента. И такими шагами мы его пока что уменьшим. А в дальнейшем сможем полностью ликвидировать такое проявление, "ноу-хау" украинского парламента, как кнопкодавство.

Закон о деофшоризации. Будут фактически два закона рассматриваться. Они важны. Было очень много критики, что мы начинаем что-то с ФОПов, хотя это не соответствовало действительности. Мы ФОПам наоборот создали дополнительные условия и увеличили возможности для второй группы. А эти законопроекты позволяют фактически начать борьбу с уклонения от уплаты налогов, сделать возможным возвращение тех доходов и ресурсов, которые находят за пределами страны", - рассказал Разумков.

1 ноября состоится время вопросов к правительству.

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Нардепы партии "Слуга народа", которых поймали на кнопкодавстве, обошлись штрафами и извинениями. Мандатов лишать их не будут.