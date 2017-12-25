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понедельник, 25 декабря 2017 20:44

Собчак сделала важный шаг для участия в выборах

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  Ксения Собчак приехала в Центральной избирательной комиссии России, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты
Ксения Собчак приехала в Центральной избирательной комиссии России, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты

25 декабря журналистка и телеведущая Ксения Собчак приехала в Центральной избирательной комиссии России, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты.

Политики на подала в ЦИК следующие документы: решение съезда "Гражданской инициативы", заявление о согласии на выдвижение, а также сведения о доходах, сообщает ее пресс-служба.

Теперь предоставлены документы должны быть одобрены, и только после этого кандидат может начинать сбор подписей в свою поддержку.

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К слову, Собчак должна собрать не менее 100 тысяч подписей, поскольку ее выдвинула партия, правда из каждого региона должно быть не более 2,5 тысячи подписей.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что пока ее мечты о выборах в России так и остаются мечтами. Такое заявление она сделала на съезде партии "Гражданская инициатива", куда она была принята.

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