Снова лжет? Путин заявил, что не будет отправлять в Украину срочников и резервистов

Президент страны-агрессора Владимир Путин обратился к российским женщинам и пообещал им, что не будет действовать в военных действиях на территории Украины российских солдат срочной службы и резервистов.
"Ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты, якобы, не задействованы и не будут задействованы в войне с Украиной", заявил он, сообщает ТАСС.
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"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет производиться дополнительный призыв резервистов из запаса", сказал Путин.
Между тем, есть информация от разведки США, что Россия вербует иностранных наемников, чтобы они воевали против Украины, сообщает CNN.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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