СНБО ввела санкции против главаря ДНР

Санкции касаются СМИ, которые регистрируют на оккупированных территориях. Фото: УНН

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главаря ДНР Дениса Пушилина.

Он регистрирует СМИ на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Введены дополнительные санкции на те российские сайты, против которых у нас уже были введены санкции, но они открывают новые ресурсы, поэтому эти ресурсы так же подпадают под санкции", - пояснил он.

Санкции также ввели против подконтрольных оккупантам судей и должностных лиц, причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму.

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"В данном решении СНБО есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те "судьи", которые незаконно судят граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на временно оккупированной Донецкой и Луганской области" , - рассказал он.

Перечень подсанкционных лиц и СМИ обнародуют после указа президента.

Совет нацбезопасности и обороны расширил список контрабандистов, к которым вводятся санкции. В этот список вошли три физических лица и 24 компании.