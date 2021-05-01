СНБО введет санкции против лидеров преступного мира - СМИ

СНБО планирует введение новых санкций. Фото: Украинская правда

Совет нацбезопасности и обороны может ввести санкции в отношении лидеров преступного мира и "главных обналичников" страны.

СНБО рассмотрит возможность ввести санкции против людей, которые занимаются "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и "обналичиванию", а также лидеров криминалитета, сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники.

Также Рада готовит новые списки контрабандистов.

"База готовится, но трудно сказать, когда именно это произойдет, - связано с текущими событиями", - добавил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 39 таможников отстранили от обязанностей

2 апреля СНБО ввела санкции против "топ-10" контрабандистов и отстранила ряд сотрудников Гостаможенной службы Украины, причастных к нанесению ущерба государственному бюджету. 15 апреля продолжилось введение санкций против причастных к контрабанде: в черный список внесли 13 граждан и 95 компаний.