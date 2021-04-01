СНБО собирается на заседание

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание.
Заседание состоится в пятницу во второй половине дня, пишет "Українська правда"
Повестка дня определяется. На прошлой неделе СНБО не заседала.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что СНБО собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы.
Предыдущие заседания были 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов просил журналистов "не делать кич из заседаний СНБО".
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19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича.
Также принял решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр.
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