СНБО собирается на заседание

В прошлый раз СНБО собиралась 19 марта. Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание.

Заседание состоится в пятницу во второй половине дня, пишет "Українська правда"

Повестка дня определяется. На прошлой неделе СНБО не заседала.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что СНБО собирают раз или два раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы.

Предыдущие заседания были 19 и 11 марта, на них вводились санкции. Данилов просил журналистов "не делать кич из заседаний СНБО".

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19 марта СНБО ввела экономические санкции в отношении Виктора Януковича. Также принял решение провести аудит всех разрешений, которые выдали на добычу недр.