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пятница, 19 марта 2021 07:27

СНБО собирается на срочное заседание - СМИ

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СНБО собирается на срочное заседание - СМИ
Фото: rnbo.gov.ua

19 марта состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Заседание запланировано на 17:00, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Тема заседания и возможные решения пока не озвучиваются.

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На заседании СНБО 11 марта было принято решение вернуть ПАО "Мотор Сич" в собственность государства.

19 февраля СНБО ввела персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма.

2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.

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Дата
19
марта

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