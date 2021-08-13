СНБО собирает очередное заседание: назвали темы обсуждения

СНБО соберется на очередное заседание. Фото: Интерфакс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обсудит вопросы экологии.

В частности – реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", сообщается на сайте ведомства

Дата заседания СНБО касательно лесного хозяйства не была уточнена.

Как указал секретарь СНБО Алексей Данилов, страна имеет в активе более 10 млн га лесного фонда, что должно "приносить экономическую, экологическую и эстетическую пользу".

"Мы должны заинтересовать каждую территориальную общину к участию в реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины", – сказал секретарь СНБО.

Эти темы уже обсудила межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

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Президент Владимир Зеленский утвердил принятую СНБО Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года. В сфере безопасности важное место занимают вызовы, связанные с вооруженной агрессией России и временной оккупацией части территории Украины.