СНБО соберется завтра

Данилов анонсировал заседание СНБО. Фото: Скриншот

Завтра 23 февраля на Украине начнется очередное заседание Совета нацбезопасности Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБР Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.

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Заседание запланировано на 10:00.

21 февраля в день, когда РФ признала ОРДЛО, по словам Данилова, СНБО был переведен в режим работы 24/7.

Все члены СНБО находятся на своих рабочих местах.

21 февраля президент России Владимир Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию. Путин объяснил, что РФ признала границы самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской административных областей. Речь идет не только об оккупированных территориях, но и о контролируемых украинскими властями. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций.